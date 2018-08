Nach einer Verkehrsunfallflucht in Lebenstedt ist die Polizei auf der Suche nach dem Verursacher und Zeugen. Foto: Carsten Rehder / dpa

Lebenstedt. Der Fahrer parkte den Wagen am Dienstagmorgen in der Straße Wildkamp. Bei der Rückkehr bemerkte er eine Delle am hinteren Kotflügel.

Unbekannter fährt Fiat Punto in Lebenstedt an und flüchtet

Ein bislang unbekannter Fahrer hat am vergangenen Dienstag einen in der Straße Wildkamp in Lebenstedt abgestellten Fiat Punto beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Wie die Polizei mitteilt, parkte der 37 Jahre alte Fiat-Fahrer in der Nähe der Einmündung Elchtränke gegenüber einer Zufahrt zu einem Parkplatz. Bei der Rückkehr gegen 16.45 Uhr bemerkte er eine starke Delle am hinteren Kotflügel der Fahrerseite. Die Polizei sicherte bei der Spurensuche weiße Farbe an dem geschädigten Fahrzeug. Die Beamten geht daher davon aus, dass der Wagen durch einen weißen Pkw beschädigt wurde.

Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen unter

(0 53 41) 1 89 70

.