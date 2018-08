Flachstahl verteidigt Kündigungen

Bei der Salzgitter Flachstahl sieht man angesichts massiver Vorwürfe in einem Fernsehbeitrag des Norddeutschen Rundfunks die Fakten rund um die Kündigung von vier Arbeitnehmern verdreht. Die Mitarbeiter fechten die jüngste Betriebsratswahl in dem 6000-Mann-Betrieb an. Unliebsame Kandidaten wären...