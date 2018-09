Eine Verletzte bei einem Verkehrsunfall in Lebenstedt

Bei einem Unfall an der Kattowitzer Straße in Salzgitter-Lebenstedt ist am Montag eine 77-Jährige verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, fuhr ein 54-jähriger Mann gegen 13.45 Uhr mit seinem Golf an der Anschlussstelle Lebenstedt-Süd von der A39 auf die Kattowitzer Straße ab.

Dabei übersah der Mann die 77-Jährige, die mit ihrem Renault von links angefahren kam - und stieß mit ihr zusammen. Die Frau musste zur Behandlung ins Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf 7000 Euro.

Unfall auf der Kattowitzer Straße in Lebenstedt Bei einem Verkehrsunfall in Salzgitter-Lebenstedt wurde eine 77-Jährige am 17. September verletzt. Foto: Rudolf Karliczek

