Lebenstedt. Unbekannte haben auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Ludwig-Erhard-Straße am Sonntag um 22.15 Uhr eine Mülltonne in Brand gesetzt.

Unbekannte haben auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Ludwig-Erhard-Straße am Sonntag um 22.15 Uhr eine Mülltonne in Brand gesetzt. Das Feuer wurde schließlich durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht, teilt die Polizei mit. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und sucht in diesem Zusammenhang nach möglichen Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Salzgitter Lebenstedt unter

(05341) 189710

entgegen. Die Schadenshöhe beträgt circa 250 Euro.