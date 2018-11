Eine Wertstofftonne wurde am Donnerstag um 20.45 Uhr am Kälberanger durch Feuer beschädigt. Das Feuer konnte durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden, wie die Polizei mitteilt. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Derzeit prüft die Polizei, ob das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Die Polizei ermittelt wegen einer Sachbeschädigung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lebenstedt unter

(05341) 18 97 10

zu melden.