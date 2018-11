Unbekannter fährt 18-Jährige an und flüchtet

Lebenstedt. Die junge Fußgängerin wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls am Dienstag in der Berliner Straße.

Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstag um 10.30 Uhr eine 18-jährige Fußgängerin angefahren und ist geflüchtet. Nach Angaben der Polizei bog er von der Konrad-Adenauer-Straße aus nach rechts in die Berliner Straße ein. Hierbei übersah er offensichtlich eine 18-jährige Fußgängerin, die im dortigen Bereich einer Fußgängerfurt die Straße bei grün überquert hatte. Die Frau wurde vom PKW erfasst und zur Seite geschleudert. Das Fahrzeug stoppte kurz, fuhr danach aber weiter. Der Autofahrer kümmerte sich nicht weiter um die am Boden liegende Frau. Bei dem Unfall wurde die Frau leicht verletzt. Die Polizei in Lebenstedt sucht einen älteren Mann, der sich zum Unfallzeitpunkt in der Nähe aufgehalten hatte und eventuell ein Zeuge dieses Unfalles gewesen sein könnte. Zudem sucht die Polizei das verursachende Fahrzeug. Es soll sich um einen schwarzen PKW gehandelt haben. Der Fahrer wird als ein jüngerer Fahrer beschrieben und soll schwarze kurze Haare tragen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lebenstedt unter

(05341) 18 97 10

in Verbindung zu setzen.