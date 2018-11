Dieb stiehlt Elektrofahrrad vom Balkon

Ein unbekannter Täter hat in der Zeit zwischen Freitag, 23 Uhr, und Samstag, 9.15 Uhr, im Neuen Mühlenweg vom Balkon der Erdgeschosswohnung einer 56-jährigen Salzgitteranerin ein schwarz-silberfarbenes Damen-Elektrofahrrad der Marke Raleigh entwendet. Es muss angenommen werden, dass der Dieb zunächst über einen Zaun kletterte, um auf das Grundstück hinter dem Haus zu gelangen, so die Polizei. Von dort ist das Betreten des Balkons möglich gewesen. Das entwendete Fahrrad soll noch einen Wert von 1000 Euro gehabt haben. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

