Betrunkene Frau fährt auf wartendes Auto auf

Mit über 1,5 Promille ist am frühen Samstag Abend eine Frau aus Salzgitter in einem Auto unterwegs gewesen. Dabei kam sie bis zu einer Ampelanlage in der Berliner Straße, wie die Polizei mitteilt. Dort fuhr sie auf den VW eines 37-jährigen Salzgitteraners auf, der bei Rotlicht ordnungsgemäß wartete. Der Mann trug durch den Aufprall leichte Verletzungen davon. Der entstandene Sachschaden wird auf 750 Euro angenommen. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wurde sichergestellt.