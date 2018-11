18-Jährige missachtet Vorfahrt und verursacht Unfall

Lebenstedt. Eine 18-jährige Autofahrerin hat am Dienstagabend beim Ausfahren vom Tankstellengelände in der Kattowitzer Straße die Vorfahrt missachtet.

Eine 18-jährige Autofahrerin hat am Dienstagabend beim Ausfahren vom Tankstellengelände in der Kattowitzer Straße die Vorfahrt missachtet und einen Unfall verursacht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete die 18-jährige Fahrerin eines Daimler Chrysler beim Verlassen des Tankstellengeländes die Vorfahrt eines 37-jährigen Fahrers eines BMW, wie die Polizei mitteilt. Beide Fahrer erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und mussten in ein örtliches Krankenhaus gefahren werden. Beide Fahrzeuge wurden beim Unfall beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt circa 6000 Euro.