Unbekannte verteilen rechtsextreme Aufkleber

Unbekannte haben am Mittwochmorgen zwischen 5 und 7.30 Uhr an mindestens einem Bürogebäude und an mehreren Laternenmasten entlang der Fußgängerzone in der Chemnitzer Straße, am Fischzug und In den Blumentriften Aufkleber mit rechtspolitischem Inhalt angebracht. Derzeit prüft die Polizei, ob ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird.