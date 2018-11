Rechtsradikale Drohungen gegen die Firma Witt Elektro

Lebenstedt. Der Anlass ist das Engagement der Firma beim Fest der Demokratie in Lebenstedt. Es ist die Protest-Veranstaltung gegen eine Demo der NPD.

Die Firma Witt Elektro GmbH hat es kurzfristig möglich gemacht, dass der Sänger Moe Phoenix am Samstag, 24. November, auf dem Fest der Demokratie auftreten kann und das Programm sicher bereichern wird, heißt es seitens der Veranstalter der Gegen-Veranstaltung zur geplanten NPD-Demo am Samstag in Lebenstedt.

Nun sei die Firma Witt aufgrund ihres Engagements ins Fadenkreuz der NPD geraten, die im Internet dazu aufruft, vor allem über Facebook, die Firma anzugreifen und schlechte Bewertungen und Kommentare zu hinterlassen, heißt es.