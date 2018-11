Einbrecher stehlen Schmuck

Lichtenberg. Unbekannte sind am Mittwoch zwischen 15.20 und 20.15 Uhr in ein Wohnhaus am Breymannweg eingebrochen.

Unbekannte sind am Mittwoch zwischen 15.20 und 20.15 Uhr in ein Wohnhaus am Breymannweg eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die Täter ein Fenster des Wohnhauses auf und konnten auf diese Weise das Objekt betreten, wie die Polizei mitteilt. In dem Haus wurden zahlreiche Behältnisse durchsucht. Die Täter entwendeten offensichtlich Schmuck. Die Schadenshöhe wird derzeit ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit der Polizei in Lebenstedt unter

(05341) 18 97 10

in Verbindung zu setzen.