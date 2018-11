49-Jähriger fährt ohne Führerschein

Lebenstedt. Die Polizei konnte am Mittwochabend in der Marienbruchstraße den Fahrer eines Peugeot stoppen und kontrollieren.

Die Polizei konnte am Mittwochabend in der Marienbruchstraße den Fahrer eines Peugeot stoppen und kontrollieren. Bei der Überprüfung des 49-jährigen Mannes konnte die Polizei ermitteln, dass dieser nicht im Besitz eines Führerscheines war. Ihm untersagten die Beamten die Weiterfahrt, heißt es in einer Polizeimeldung. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.