Polizei nimmt 41-jährigen Einbrecher fest

Nach einem entscheidenden Hinweis eines Zeugen konnte die Polizei einen 41-jährigen Mann aus Salzgitter am frühen Donnerstagmorgen beim Einbruch in eine Tankstelle an der Kanalstraße festnehmen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der Täter ein Fenster zum Tankstellengebäude aufgehebelt und konnte durch das geöffnete Fenster das Objekt betreten, so die Polizei. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte dies und alarmierte daraufhin die Polizei. Die bereits kurze Zeit später eingetroffenen Polizeikräfte konnten den Täter noch in der Tankstelle festnehmen. Der Mann wurde zur Polizeiwache gebracht und nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei leitete ein polizeiliches Ermittlungsverfahren ein wegen eines schweren Diebstahls.

