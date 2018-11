Gibt es soziale Innovationen?

Technische Innovationen haben lange Zeit die Wirtschaftlichkeit und die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens gesichert und damit gleichzeitig die Lebensqualität der Gesellschaft verbessert. Es ist nicht verwunderlich, wenn das Wort Innovation mit Technik verbunden wird. Aber ist das noch zeitgemäß?

Rückblickend auf die technischen Revolutionen im 18. und 19. Jahrhundert ist es fraglich, ob die Industrie heute noch einmal so bahnbrechende Innovationen hervorbringen kann, welche die Entwicklung der Gesellschaft so stark beeinflussen wie damals: die Erfindung der Dampfmaschine, die Eisenbahn, das Kraftfahrzeug oder auch das Telefon haben entscheidende Beiträge zur heutigen Entwicklung geleistet.

Jennifer Adamczewski, vom Zentrum für gesellschaftliche Innovation hat den Beitrag geschrieben. Foto: Privat

In der Wirtschaftstheorie lösten sie sogenannte „lange Wellen“ aus, die zu einem wirtschaftlichen Aufschwung geführt haben. Heute können Güter nicht schneller als mit den modernen Transportmitteln und Daten nicht günstiger als per Mail weltweit versendet werden. Das sind die Ergebnisse der Weiterentwicklung von technischen Innovationen der letzten Jahrzehnte. Mit Blick auf aktuelle politische, gesellschaftliche und demographische Entwicklungen wird deutlich, dass die Menschheit heute vor neuen Herausforderungen steht, die sich nicht mit technischen Innovationen allein meistern lassen.

Hier kommen soziale Innovationen ins Spiel. Solche soziale Innovationen sind im 21. Jahrhundert für die Weiterentwicklung und Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft von zentraler Bedeutung. Soziale Innovationen verändern die Einstellung der Gesellschaft, die Wissenskommunikation und das Zusammenleben. Soziale Innovationen erfordern, dass die Gesellschaft und damit jeder Einzelne in die Entwicklungsprozesse einbezogen werden und diese aktiv mitgestalten. Ein zukunftsfähiges Unternehmen ist heute auf das Wissen seiner Mitarbeiter angewiesen. Die Mitarbeiter bringen sich aktiv in das Unternehmen ein und gestalten neue Produkte oder Dienstleistungen mit. In einer immer älter werdenden Gesellschaft muss sich das Pflege- und Gesundheitswesen an die Bedürfnisse der Bedürftigen anpassen. Arbeit und Familie lassen sich in Zukunft nur verbinden, wenn die Unternehmen umdenken und moderne Arbeitsmodelle etablieren. Solche veränderten Organisationen bieten wiederum einen Rahmen für neue und effizientere technische Innovationen. Die zunehmende Relevanz sozialer Innovationen ist mittlerweile ein zentrales Thema vieler aktueller Forschungsfragen geworden. Raum zum gemeinsamen Austausch aller beteiligten Akteure bieten moderne Forschungszentren, wie das „Zentrum für gesellschaftliche Innovation“ der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften.