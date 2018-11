Torspende für die Grundschule Steterburg

Die Schüler der Grundschule Steterburg in Thiede können zukünftig auf ihrem Schulhof in zwei kindgerechte Fußballtore kicken. Möglich haben dies die Mitglieder des Jugendparlamentes der Stadt Salzgitter gemeinsam mit den beiden Brüdern und Geschäftsführern der Thieder Dachdeckerei Marske, Peter und Dirk Marske, gemacht, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Da sie selbst als Kinder die Grundschule besucht hätten, so die Geschwister, sei diese Spende für sie eine Herzensangelegenheit gewesen. Um die beiden Tore nach dem Durchschneiden des roten Bandes einzuweihen, traten elf Torschützen in einem kurzen Spiel gegeneinander an. Jeweils ein Schüler aus je einer Klasse durfte auf das Tor schießen, bis vier Kinder im Finale waren. Die drei letzten Torschützen und Sieger, die in der zweiten Runde das Tor getroffen hatten, erhielten als Siegprämie eine Urkunde und eine kleine Truhe mit Süßigkeiten für die ganze Klasse. Für alle anderen gab es ebenfalls eine Teilnahmeurkunde und einen Adventskalender.

Die Idee zur Fußballtorspende im Wert von rund 500 Euro war bereits im alten Jugendparlament entstanden, das bis Frühjahr 2018 bestanden hatte. Seine damalige Sprecherin Paula Fiedler hatte die Initiative dazu ergriffen und verschiedene potenzielle Spender angeschrieben, darunter auch die Dachdeckerfirma Marske.