Sechs Autofahrer fahren über rote Ampeln

Polizeibeamte der Polizeiinspektion Salzgitter haben am Donnerstag im Zeitraum von 7 und 8 sowie von 9.30 und 11 Uhr an Gefahren- und Unfallschwerpunkten Kreuzungen, Museumsstraße und Vor dem Dorfe, sowie Neißestraße und Peiner Straße in Lebenstedt stationäre Verkehrskontrollen durchgeführt. An der Kreuzung Museumsstraße, Vor dem Dorfe wurden hierbei insgesamt sechs Rotlichtverstöße festgestellt und geahndet, wie die Polizei mitteilt. Die Betroffenen erwartet hierbei ein Bußgeld in Höhe von 90 Euro und ein Punkt in Flensburg. An der Kreuzung Neißestraße, Peiner Straße wurde insbesondere das Einhalten der Verkehrsregeln in Bezug auf den grünen Rechtsabbiegerpfeil überwacht. In diesem Zusammenhang wurden ebenfalls sechs Verstöße festgestellt, diese werden mit einem Bußgeld in Höhe von 70 Euro und einem Punkt in Flensburg geahndet.

