Täter brechen in eine Scheune ein

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen vergangenem Donnerstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, in eine Scheune an der Landstraße 619 eingebrochen. Laut Polizei verschafften sie sich einen gewaltsamen Zugang zu einer Scheune, indem sie eine Schließvorrichtung gewaltsam aufhebelten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten die Täter keine Gegenstände. Die Schaden beläuft sich auf circa 1000 Euro. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Wer im Tatzeitraum auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Scheune festgestellt hat, meldet sich bei der Polizei in Lebenstedt unter

(05341) 18 97-0.