Stadt entfernt den Grün-Pfeil an der Kattowitzer Straße

An der Ampel an der Einmündung Kattowitzer Straße in die Joachim-Campe-Straße in Lebenstedt wurde jetzt der Grün-Pfeil entfernt. Da dort 2017 und 2018 je ein Unfall aufgrund des Verkehrsschildes stattfand, haben die Stadt Salzgitter und die Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel bei der gemeinsamen Überprüfung der „Ampeln“ im Stadtgebiet, sich für den Abbau des Schildes entschieden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Zu den Unfällen war es gekommen, weil die betroffenen Fahrer nach dem erlaubten Anfahren trotz Rotlichtes einen querenden Fußgänger beziehungsweise einen Radfahrer übersehen hatten. Die Stadt Salzgitter und die Polizeiinspektion bittet die Verkehrsteilnehmer beim Abbiegen an der Ampel in die Joachim-Campe-Straße die neue Regelung besonders aufmerksam zu beachten und bei Rotlicht anzuhalten.

