Polizei sucht Zeuge einer Unfallflucht

Die Polizei sucht einen Zeugen eines Unfalls mit Fahrerflucht. Der Unfall hat sich am Dienstag um 18.20 Uhr im Kreuzungsbereich Theodor-Heuss-Straße/ Erich-Ollenhauer-Straße ereignet. Der Fahrer eines Ford missachtete das Rotlicht einer Ampel an der Kreuzung, so die Polizei. Beim Einfahren aus Richtung John-F.-Kennedy-Straße kollidierte er mit dem von rechts einfahrenden VW Golf eines 24-jährigen Mannes. Beim Golf entstand ein Schaden in einer Höhe von circa 4.000 Euro. Ein unbekannter Zeugen las das Kennzeichen des verursachenden PKW ab und über einen weiteren Zeugen der Polizei mitgeteilt. Der das Kennzeichen ablesende unbekannte Zeuge ist für die Polizei wichtig und wird gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter Lebenstedt unter

(05341) 18 97-0

in Verbindung zu setzen.