Täter brechen in Salzgitter in ein Reihenhaus ein

Diebe sind am Montag zwischen 16.30 und 22 Uhr in ein Wohnhaus an der Westfalenstraße eingestiegen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die Täter eine zum Reihenhaus befindliche Tür auf und konnten somit das Haus betreten, wie die Polizei mitteilt. In dem Wohnhaus wurden offensichtlich zahlreiche Behältnisse geöffnet und durchsucht. Nach ersten Ermittlungen entwendeten die Täter Bargeld und Schmuck, die Schadenshöhe beträgt circa 4.200 Euro.