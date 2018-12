Unbekannte haben am Montag gegen 17.45 Uhr in ein Haus am Zingel einzubrechen. Eine Hausbewohnerin wurde von den Einbruchsgeräuschen an der Tür geweckt, teilt die Polizei mit. Wenig später stellte sie an dieser Tür Einbruchsspuren fest. Die Täter gelangten nicht in das Haus. Die Schadenshöhe beträgt circa 1000 Euro.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder