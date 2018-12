Salzgitter. Parolen gegen Rechts montieren die Aktivisten in der Nacht zu Donnerstag an Gebäuden in der Stadt.

Aktivisten haben in der Nacht zu Donnerstag im Salzgitter Stadtgebiet Banner mit Parolen gegen Rechts aufgehängt. In Fredenberg am Kurt-Schuhmacher-Ring am Gebäude der Brücke, an der BBS Fredenberg, am Citytor-Parkhaus und dem Turm vom Kino sowie am VW-Salzgitter Tor 1+2 und Tor 3 hingen die großen Spruchbanner. Wer sie aufgehängt an, ist noch unklar.

„Nazis raus aus SZ“ steht auf dem Banner. Foto: Rudolf Karliczek