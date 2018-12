Weihnachten ist traditionell das Fest der Liebe, der Familie und der Besinnung. Doch besonders ältere Menschen ohne Angehörige verbringen diese Zeit oft einsam und allein. Die Alloheim Seniorenresidenz „Salzgitter“ ruft auch in diesem Jahr wieder zum „Wichteln gegen die Einsamkeit“ auf. Dabei kann jeder kleine Weihnachtspräsente spenden, um einsamen Senioren eine Weihnachtsfreude zu machen.

„Gemeinsam wollen wir ein Zeichen gegen die zunehmende Vereinsamung unserer Gesellschaft setzen und besonders alten Menschen zeigen, dass wir an sie denken“, sagt Einrichtungsleiterin Brigitte Lau in einer Pressemitteilung.

Im Rahmen dieser Initiative ruft die Alloheim-Einrichtung örtliche Unternehmen, Kindergärten, Schulen, Vereine und alle Bürger dazu auf, entsprechende Weihnachtsgeschenke zu spenden. Die Präsente können per Post an die Seniorenresidenz „Salzgitter“, Albert-Schweitzer-Straße 72, 38226 Salzgitter geschickt werden oder persönlich dort bis zum 24. Dezember abgegeben werden.

Um eventuelle geschlechtsspezifische Inhalte zu markieren, sollten die Pakete mit einem M (für einen Mann) oder einem F (für eine Frau) markiert werden. Die gespendeten Geschenke werden von der Residenz gesammelt und am Weihnachtsabend persönlich an einsame Senioren verteilt.

Eventuell überzählige Päckchen werden sozialen Einrichtungen übergeben, so dass jedes Geschenk auch wirklich seinen Empfänger findet. „Wir hoffen auf eine rege Teilnahme an unserer Wichtel-Aktion“, sagt Brigitte Lau, „mit dieser Initiative wollen wir die Senioren stärker in das soziale Leben integrieren. Sie sind ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft und genau das wollen wir ihnen damit zeigen.“