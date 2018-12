Täter brechen in Thiede in ein Wohnhaus ein

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 14.15 Uhr, in ein Haus am Hoheweg eingebrochen. Die Täter brachen ein Fenster zum Wohnhaus auf und konnten auf diese Weise in das Objekt gelangen, teilt die Polizei mit. In dem Haus durchsuchten die Täter zahlreiche Räume. Derzeit ermittelt die Polizei, ob es zu einem Diebstahl von Wertgegenständen kam. Die Schadenshöhe wird derzeit mit 500 Euro angegeben.