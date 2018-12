Anwohner ärgern sich über Baustraße

Der Traum vom Wohnen in Salzgitter in eigenen vier Wänden hat Hochkonjunktur, vermeldete die Stadt jüngst in einer Pressemitteilung. Auch Dieter Maus, seine Frau Karina Kobbe und 27 andere Häuslebauer haben zugepackt, als sich am Sierschen Weg in Thiede vor Jahren die Gelegenheit bot. Allerdings hat sich bei vielen von ihnen der Traum längst in einen Alptraum gewandelt. „Und das liegt bei weitem nicht nur daran, dass ich mit meinem...