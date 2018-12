Täter versuchen in einen LKW einzubrechen

Lebenstedt. Zwei Täter haben am Donnerstag um 21.20 Uhr versucht, gewaltsam in einen weißen LKW Iveco einzubrechen.

Die Tat selbst beobachtete ein Zeuge, der schließlich die Polizei alarmierte. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit der Polizei in Lebenstedt unter

(05341) 18 97-0

in Verbindung zu setzen. Offensichtlich benutzten die beiden Täter bei ihrer Tatausführung einen schwarzen VW Golf 5 mit dem Buchstaben „B“ am Anfang des Kennzeichens. Entwendet wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand keine Gegenstände aus dem Inneren des Fahrzeuges. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 400 Euro.