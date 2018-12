Unbekannte Täter sind in der Zeit von Montag, 17 Uhr, bis Dienstag, 6.30 Uhr, in eine Lagerhalle an der Danziger Straße eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die Täter eine Zugangstür auf und entwendeten diverse Werkzeuge, wie die Polizei mitteilt. Die Polizei ermittelt derzeit noch die Schadenshöhe. Zeugen, denen im Tatzeitraum auffällige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Lebenstedt unter

(05341) 18 97-0

in Verbindung zu setzen.