Unbekannte stehlen Auto am Mammutring

Ein unbekannter Täter hat einen VW Touran am Mammutring in der Zeit von Montag, 18 Uhr bis Dienstag, 7.30 Uhr, gestohlen. Das Auto stand direkt an einem Wohnhaus auf einer Parkfläche, wie die Polizei mitteilt. Der Wert des Fahrzeuges wird mit 3000 Euro angegeben. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit der Polizei in Lebenstedt unter (05341) 1 89 70 in Verbindung zu setzen.