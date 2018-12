66-Jähriger fährt Auto an und flüchtet

Ein 66-jähriger Fahrer eines Toyota hat am Dienstag um 15.05 Uhr beim Einparken in eine Parklücke an der Chemnitzer Straße anfänglich einen Zaun touchiert. Im weiteren Verlauf fuhr er einen geparkten BMW, so die Polizei. Der Fahrer des Toyota entfernte sich schließlich vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei schätzt den Schaden auf 4000 Euro. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang eine derzeit unbekannte Zeugin, die den Unfallverursacher noch auf sein Fehlverhalten angesprochen habe. Leider sind die Personalien dieser Zeugin der Polizei nicht bekannt. Diese Zeugin wird daher gebeten, sich mit der Polizei in Lebenstedt unter

(05341) 1 89 70

in Verbindung zu setzen.