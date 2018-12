Täter zerstört Seitenscheibe eines PKW in Lebenstedt

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Mittwoch, 6.45 Uhr, und Donnerstag, 7.15 Uhr, die hintere Seitenscheibe eines Skoda Fabia eingeschlagen. Der PKW war in der Straße „Am Mühlenstahl“ in Lebenstedt abgestellt, wie die Polizei mitteilt. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus dem Fahrzeug nichts entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 500 Euro.