Bislang nicht bekannte Personen haben am Donnerstag, in der Zeit zwischen 20 und 21.50 Uhr, insgesamt elf Fahrzeuge beschädigt, die im Hans-Böckler-Ring in Lebenstedt abgestellt waren. Bei den Fahrzeugen wurde ein vorderer und ein hinterer Reifen zerstochen, so die Polizei. Bei einem der Fahrzeuge zerstachen die Täter alle vier Reifen. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 1.200 Euro.

