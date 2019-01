Auto in Lebenstedt in Brand geraten

Ein Skoda Fabia ist am Mittwoch gegen 4.40 Uhr aus bislang unbekannter Ursache in der Swindonstraße in Brand. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, trotzdem entstand an dem Skoda ein Totalschaden, wie die Polizei mitteilt. Weitere polizeiliche Ermittlungen müssen nun klären, wie es zum Brandausbruch kam. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.