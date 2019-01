Fußgängerin in Lebenstedt von PKW erfasst und verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in der Gaußstraße in Lebenstedt wurde eine 15-Jährige verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 78-jähriger Autofahrer aus Salzgitter vom Kurt-Schumacher-Ring nach links in die Gaußstraße abbiegen. Hierbei übersah er, vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne, eine 15-jährige Salzgitteranerin mit ihrem Tretroller, die zu diesem Zeitpunkt den Fußgängerüberweg nutze. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und der Fußgängerin, die dadurch leicht verletzt wurde. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

