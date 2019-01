Bus in Lebenstedt mit Nothämmern beschädigt

Seit mehreren Tagen steht an der Swindonstraße ein Gelenkbus mit Löchern in der Windschutzscheibe.

Lebenstedt. Die durchlöcherter Scheibe des Linienbusses in der Swindonstraße sorgte für Gesprächsstoff. Doch es sind keine Einschusslöcher, so die Polizei.

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen dem 16. Dezember und dem 2. Januar einen in der Swindonstraße in Salzgitter abgestellten Bus beschädigt. Aufmerksame Zeugen berichteten über eine Beschädigung an der Frontscheibe des Busses, welche wie Einschusslöcher aussehen würden, heißt es in einer Polizeimeldung. Bei einer Überprüfung konnte nun festgestellt werden, dass es sich um keine Einschusslöcher handelt. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen unbekannte Täter in den Bus ein und entwendeten hier insgesamt vier Nothämmer. Vermutlich mit diesen beschädigten sie im Anschluss von außen die Frontscheibe des Fahrzeuges.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter unter (05341) 1 89 70, in Verbindung zu setzen.