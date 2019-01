Leere Ladenzeile wird zur Mega-Baustelle

Am Montag sollen wieder Bagger rollen auf der Chemnitzer Straße. Doch diesmal ist nicht das im Bau befindliche Dormero-Hotel gegenüber vom Gewerkschaftshaus ihr Ziel. Diesmal geht es um den Abriss der Garagen und des Deichmann-Hauses. Es ist die bereits leerstehende Ladenzeile am Rande der Einkaufspassage zwischen Blumentriften und Fischzug. Investor Helmut de Jong beginnt damit, den Schlussstein für sein großes Geschäftszentrum am...