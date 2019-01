31-Jähriger will Spielzeug für 210 Euro stehlen

Ein 31-jähriger Mann aus Salzgitter wird beschuldigt, am Montagvormittag aus einem Spielwarengeschäft Spielzeug an der Albert-Schweitzer-Straße im Wert von circa 210 Euro entwendet zu haben. Nachdem er von einem 49-jährigen Mann auf den Diebstahl angesprochen wurde, habe der Täter versucht, zu flüchten, teilt die Polizei mit. Er konnte jedoch von dem Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der 49-jährige Mann habe sich beim Festhalten des Mannes leicht an der Hand verletzt. Der Täter stand leicht unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 0,85 Promille. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen eines räuberischen Diebstahls ein.