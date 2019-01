Täter stehlen Metallteile aus Lagerhalle in Lebenstedt



Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Freitag, 14 Uhr und Montag, 7 Uhr, in eine Lagerhalle an der Neißestraße eingebrochen. Laut Angaben der Polizei überwanden die Einbrecher einen Zaun zur Lagerhalle und gelangten somit auf das Firmengelände. Im weiteren Tatverlauf hebelten sie die Tür zur Lagerhalle auf und entwendeten daraus Metallteile mit einem Gesamtgewicht von mehreren hundert Kilogramm.

Polizei sucht Zeugen

Insgesamt beziffert die Polizei den Schaden auf mindestens 10.000 Euro. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei, dass sich Zeugen, die Angaben zur Tat und den Tätern machen können, sich mit der Polizei in Lebenstedt unter (05341) 1 89 70 in Verbindung zu setzen.