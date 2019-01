Bürgerbefragung zum Salzgittersee endet am Sonntag

Am Sonntag, 13. Januar, endet die Möglichkeit zur Teilnahme an der ersten Onlinebefragung zur Weiterentwicklung des Salzgittersees. Bis dahin können interessierte Bürger auf der Homepage www.weiterentwicklung-salzgittersee.de daran teilnehmen.

Am Samstag, den 12. Januar, besteht von 11.30 Uhr bis 15.30 Uhr zusätzlich die Möglichkeit an einem Informationsstand vor der Eissporthalle in Lebenstedt an der Befragung teilzunehmen, wie die Stadt mitteilt. Dort können sich Bürger auch über das Projekt informieren.

Seit dem 6. Dezember läuft die Befragung. Seitdem haben sich über 700 Bürger an der Aktion beteiligt, heißt es. Die Befragung ist Teil eines umfassenden Beteiligungsprozesses, bei dem es um die ergebnisoffene Sammlung von Ideen zur Weiterentwicklung des Salzgittersees geht.

Im Rahmen der Beteiligung findet am 24. Februar in der Zeit von 10 bis 13 Uhr ein Seespaziergang statt, bei dem die Teilnehmer inspiriert von den Eindrücken vor Ort ihre Ideen einbringen können.

Am 4. März ist in der Zeit von 18 bis 21 Uhr eine Werkstatt geplant, bei der sich interessierte Bürger ebenfalls aktiv beteiligen können.

Für beide Veranstaltungen können sich Interessierte bei Lena Preuß unter

(05341) 8 39 35 29

oder per E-Mail an Lena.Preuss@Stadt.Salzgitter.de anmelden.