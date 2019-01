Lebenstedt. Es entsteht ein Schaden in Höhe von 5000 Euro an dem Audi A 8. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Unbekannter hat in der Zeit von Dienstag, 15 Uhr, bis Mittwoch, 16.30 Uhr, ein Auto an der Berliner Straße beschädigt. Der Audi A 8 war auf einem Parkplatz abgestellt und wurde von einem Täter an allen Fahrzeugseiten, der Kofferraumklappe und der Motorhaube derart zerkratzt, dass hierdurch ein Schaden von 5000 Euro entstanden ist, teilt die Polizei mit. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter unter

(05341) 1 89 70

in Verbindung zu setzen.