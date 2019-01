Watenstedt: 61-Jährige fährt auf Vordermann auf

Watenstedt. Bei dem Zusammenstoß entsteht ein Sachschaden in Höhe von 32.000 Euro.

Aus derzeit nicht bekannten Gründen ist am Mittwochmorgen im Kreuzungsbereich Eisenhüttenstraße/Am Gummibahnhof eine 61-jährige Fahrerin eines VW Golf auf den BMW eines 64-jährigen Mannes vor ihr aufgefahren und hat diesen in den Gegenverkehr geschoben. Hier kam es schließlich zu einer Kollision mit dem entgegenkommenden PKW eines 27-Jährigen. Sowohl die 61-jährige Frau als auch der 64-jährige Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von circa 32.000 Euro.