Polizei entdeckt ungesicherten Acht-Tonnen-Bagger auf LKW

Polizeibeamte konnten am Donnerstagvormittag den 53-jährigen Fahrer eines LKW an der Peiner Straße stoppen. Grund der Überprüfung war, dass der LKW mit einer Absetzmulde beladen war, in welcher sich ein acht Tonnen Kettenbagger befunden hatte. Dieser Bagger war laut Polizei nicht gesichert. Insbesondere bei Verkehrsunfällen und eingeleiteten Lenk- oder Bremsmanövern kann die Ladung verrutschen und somit den verkehr gefährden. Der Fahrer des LKW musste noch am Ereignisort den Bagger abladen und konnte dann erst seine Fahrt fortsetzen. Gegen ihn leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder