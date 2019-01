Lebenstedt. Unbekannte Täter haben am Donnerstag zwischen 15.10 und 18 Uhr vergeblich versucht, in ein Wohnhaus am Otto-Hahn-Ring einzubrechen.

Unbekannte Täter haben am Donnerstag zwischen 15.10 und 18 Uhr vergeblich versucht, in ein Wohnhaus am Otto-Hahn-Ring einzubrechen. Laut Angaben der Polizei versuchten sie, ein Fenster aufzuhebeln. Sie richteten hierbei einen Schaden von circa 500 Euro an. Zeugen, denen im Tatzeitraum oder bereits davor auffällige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter unter

(05341) 1 89 70

in Verbindung zu setzen.