44-jährige Autofahrerin übersieht Kradfahrer

Beim Linksabbiegen hat eine 44-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Peine auf der Peiner Straße am Freitagmorgen einen ihr entgegenkommenden, 43-jährigen Salzgitteraner, der mit einem Kleinkraftrad auf einem Radweg unterwegs war übersehen. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Kleinkraftradfahrer leicht, so die Polizei. Er wurde vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung versorgt, konnte seine Fahrt im Anschluss jedoch fortsetzen. Sowohl am PKW, als auch am Kleinkraftrad, entstanden Sachschäden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf 3000 Euro angenommen.

