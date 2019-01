Unbekannter stiehlt Damenfahrrad

Ein Unbekannter hat innerhalb von nur 15 Minuten am Freitag zwischen 6.20 und 6.25 Uhr das Fahrrad einer 70-jährigen Salzgitteranerin an der Swindonstraße gestohlen. Laut Angaben der Polizei hatte die Frau holte das Fahrrad aus ihrem Keller und schloss es an einen Fahrradständer im Vorgarten. 15 Minuten später fand sie nur noch ihr durchtrenntes Fahrradschloss vor. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein weißes Damenfahrrad des Herstellers Viking. Das Fahrrad soll noch einen Wert von circa 500 Euro gehabt haben. Personen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

