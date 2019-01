Ein unbekannte Täter hat in der Zeit zwischen Donnerstag, 18.30 Uhr, und Freitag, 19 Uhr, die beiden Kennzeichen eines Audi A6 eines 47-jährigen Salzgitteraners an der Feuerbachstraße gestohlen. Der Dieb montierte beide Kennzeichenhalterungen ebenfalls ab und nahm diese mit, so die Polizei. Personen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

