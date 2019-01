74-Jährige Frau in Lebenstedt aus hilfloser Lage gerettet

Dank eines Hinweises aus der Nachbarschaft konnte eine 74-jährige Frau am Samstagvormittag aus hilfloser Lage befreit werden. Eine 66-jährige Anwohnerin aus der Wilhelm-Leuschner-Straße meldetet sich am Samstagvormittag bei der Polizei. Sie berichtete über Unregelmäßigkeiten im Tagesablauf ihrer Nachbarin und äußerte entsprechende Sorgen. Nach ersten Ermittlungen durch die Polizei öffnete diese gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr die Wohnungstür der 74-Jährigen. Die Sorgen der Nachbarin wurde schließlich bestätigt. Die 74-jährige Bewohnerin war in ihrem Badezimmer gestürzt und befand sich in einer hilfloser Lage. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur Untersuchung ins Klinikum gebracht.

