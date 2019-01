79-Jähriger kommt von der Straße ab – 5000 Euro Schaden

Am frühen Samstagabend ist es in der Ludwig-Erhard-Straße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden gekommen. Ein 79-jähriger Mann aus Salzgitter war mit seinem PKW auf der Ludwig-Erhard-Straße in Richtung stadteinwärts unterwegs, so die Polizei. In Höhe der Berliner Straße kam der Mann plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Wagen wurde erheblich beschädigt, Sachschaden circa 5000 Euro, und wurde durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen. Zur Unfallursache gab der Mann an, dass er von einem entgegenkommenden Fahrzeug geblendet worden sei. Glücklicherweise wurde durch den Unfall niemand verletzt. Der Unfallfahrer kam mit dem Schrecken davon.

