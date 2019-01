Einbrecher stehlen Buntmetall und Werkzeuge

Unbekannte haben zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Samstag, 14 Uhr, Buntmetall von einem Firmengrundstück in der Gustav-Hagemann-Straße gestohlen. Die Täter öffneten gewaltsam einen Maschendrahtzaun und gelangten so auf das Grundstück einer ansässigen Firma, heißt es in der Polizeimeldung. Dort entwendeten sie Buntmetall und Werkzeuge. Zum Abtransport des Diebesgutes wurde vermutlich ein PKW genutzt. Zeugen, die in der Nacht relevante Feststellungen getroffen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter unter

(05341) 1897-0

zu melden.