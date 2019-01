20-jährige Radfahrerin wird bei Unfall verletzt

Ein 54-jähriger Fahrer eines Renault ist am Sonntagabend auf der Neiße Straße in Richtung Kattowitzer Straße gefahren. Beim Abbiegen nach links in Richtung Salder habe laut Polizei zum gleichen Zeitpunkt eine 20-jährige Radfahrerin an einer Ampel die Straße überqueren wollen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin verletzte sich leicht und musste mit einem Rettungswagen in das örtliche Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlung der Unfallursache dauert an. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 550 Euro.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder